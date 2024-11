Passageiro preso na Rodoviária Interestadual transportava granadas

O homem que foi preso na Rodoviária Interestadual de Brasília, nesta sexta-feira (18), transportava granadas. Uma delas foi detonada, em local seguro, pelo Esquadrão Antibombas do (Bope) Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do DF.



A corporação foi acionada nesta para investigar uma suspeita de bomba e, ao abordar o passageiro, encontrou os artefatos na mochila dele. O suspeito alegou que agia como ‘mula’ – teria recebido dinheiro apenas para fazer o transporte dos explosivos, até o Maranhão.



O terminal foi isolado, e as operações de embarque e desembarque no terminal ficaram momentaneamente paralisadas.