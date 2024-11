Passageiros relatam dificuldade na volta para casa após explosão em metrô no DF

Pegou fogo na Estação Guará, do Metrô do Distrito Federal, depois que uma descarga elétrica atingiu os trilhos e causou uma explosão no início da noite desta quarta-feira (6). O espaço foi evacuado e fechado depois que fumaça tomou conta da estação. Após o ocorrido, os passageiros relataram dificuldade para voltar para casa já que os trens ficaram parados aguardando a liberação dos trilhos.



Em nota, o Metrô-DF informou que enviou uma equipe de manutenção para a estação. Segundo a empresa, a descarga elétrica atingiu o terceiro trilho, entre as estações Feira e Guará. A circulação dos trens na região da estação está ocorrendo em apenas uma das vias. O Metrô ressaltou ainda que a redução da velocidade dos trens no trecho afetado é necessária para garantir segurança, e que ninguém se feriu.