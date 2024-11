PCDF prende suspeita de encomendar morte do ex para ficar com seguro de vida

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu uma mulher e dois homens pelo homicídio de um vigilante, em Ceilândia. A vítima, um vigilante de posto de saúde do DF, estava em casa quando bandidos armados o alvejaram com 13 tiros, e seria ex-esposo da mandante do crime, ocorrido em abril deste ano. Segundo as investigações, ela planejava ficar com o valor referente ao seguro de vida: cerca de R$ 70 mil.



“O crime foi praticado cerca de 50 dias depois de a vítima teria flagrado a então companheira com um amante, na residência do casal. Após isso, eles teriam se separado. Depois disso, a ex-companheira começou a introduzir no amante a ideia de matar a vítima”, explica o delegado-chefe da 15ª DP, João Ataliba Neto. A PCDF ainda procura um suposto partícipe do crime, que está foragido.