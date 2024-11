PMDF aborda 200 carros em posto do SIA durante operação para inibir rachas

A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) deflagrou uma operação para combater rachas e abordou mais de 200 automóveis em um posto de combustível do SIA (Setor de Indústria e Abastecimento). O local serve como ponto de encontro de motoristas que combinam essas disputas e, assim, colocam a população em risco.



Os policiais autuaram 19 pessoas por infração de trânsito: elas estavam com o escapamento adulterado e veículos sem itens de segurança obrigatórios. Além disso, os militares encontram uma arma de fogo e duas facas. Um motorista foi preso por posse de drogas e encaminhado à 5ª DP (Delegacia de Polícia Civil).