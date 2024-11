Polícia identifica principal suspeito de assassinar pai e filha em Ceilândia

A Polícia Civil do Distrito Federal identificou o suspeito de assassinar pai e filha na QNN 06 de Ceilândia Norte (DF), na manhã desta quinta-feira (24). Gearlandson Leal de Carvalho, de 23 anos, foi identificado horas depois do crime e é o principal suspeito de matar as vítimas. Vídeos gravados por câmeras de segurança registraram os assassinatos e ajudaram a identificar o homem.



Valdir Hilarino da Silva, de 51 anos, e Dryelle Alves Hilarino, de 32 anos, morreram baleados na porta de casa. Segundo o delegado responsável pelo caso, Ataliba Neto, o crime foi premeditado, e o alvo do autor seria Valdir. A 15ª Delegacia de Polícia investiga o caso como duplo homicídio.



Policiais revistaram a casa do suspeito, mas ele não estava no local. Na residência, foram encontradas diversas porções de drogas. Segundo a polícia, a mãe do investigado informou que há quatro dias Valdir teria ido até à casa de Gearlandson, mas, como não o encontrou, ele teria ameaçado a mãe do atirador. De acordo com a investigação, Dryelle não teria envolvimento com a história, mas foi morta por erro na execução do crime.



Valdir tinha oito passagens pela polícia por crimes de receptação, roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e estava em prisão domiciliar desde julho do ano passado. O atirador nunca respondeu por outros crimes.