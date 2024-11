Polícia prende criminosos que trocavam chip de clientes para criar cartões e fazer compras

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um esquema de fraude em uma grande operadora de telefonia. De acordo com as investigações, os golpistas trocavam a titularidade de linhas de celulares de vítimas e, posteriormente, usavam os dados e o número de telefone para criar cartões virtuais no Banco de Brasília e realizar compras e transferências bancárias. A Operação Simcard 2, deflagrada na manhã desta terça-feira (5), cumpriu seis mandados de busca e apreensão e três de prisão, em Brasília e em São Paulo. O prejuízo supera R$ 8 milhões.