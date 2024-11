Polícia prende dois homens suspeitos de latrocínio no Entorno do DF

A PCGO (Polícia Civil do Estado de Goiás) prendeu uma dupla suspeita de matar um homem para roubar o dinheiro dele. O crime ocorreu em maio deste ano, no Novo Gama (GO), Entorno do Distrito Federal. Segundo as investigações, a vítima teria contado, em uma distribuidora de bebidas, que receberia uma quantia. No dia seguinte, os criminosos o agrediram a pauladas e fugiram em com o montante. A vítima ficou internada no Hospital Regional de Santa Maria, mas não resistiu.



Em 12 de novembro, a PCGO prendeu um dos envolvidos, na Cidade Ocidental (GO), também no Entorno do DF. Nove dias depois, capturou outro envolvido, em Ceilândia. Os investigadores procuram um terceiro envolvido, que está foragido: Lindomar Santana Júnior, de 33 anos, conhecido como “Isaque”. Quem tiver informações que possam contribuir para a prisão dele pode denunciar anonimamente pelo número 197.