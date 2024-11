Polícia prende homem que tentou matar vizinho atropelado em Samambaia

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um motorista de 52 anos acusado de tentar matar o vizinho atropelado em Samambaia (DF), no último dia 31 de agosto. Segundo as investigações, semanas antes do crime, o homem teria viajado para outro estado e deixado a esposa em casa. Quando ele voltou, encontrou uma bolsa com roupas masculinas em sua casa. Desconfiado de que teria sido traído, ele discutiu com sua companheira e, no dia seguinte, agrediu uma vizinha que teria ido buscar os pertences.



Depois disso, a mulher agredida retornou para casa e contou ao marido sobre as agressões. Imediatamente, o homem foi a residência do acusado com uma faca. Nesse momento, eles discutiram e o suspeito fugiu. Dias depois, o motorista viu o vizinho andando pela rua, e o atropelou. Ele foi encontrado na tarde desta terça-feira (15), escondido em uma plantação de morangos, em Brazlândia.