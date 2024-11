Polícia prende suspeita de matar a atual namorada do ex no Entorno do DF

A Polícia Militar de Goiás prendeu em flagrante, neste domingo (3), uma mulher suspeita de matar a tiro a atual companheira de seu ex-namorado. O crime ocorreu no Jardim Ingá, em Luziânia (GO). Segundo investigações preliminares, a suspeita, de 35 anos, e a vítima, de 39, tinham constantes brigas causadas por ciúme.



No dia do crime, a investigada foi ao encontro da outra mulher, em um terreno baldio do bairro Parque Estrela Dalva IX. A vítima percebeu o perigo que corria e tentou fugir, mas foi baleada na cabeça e morreu no local. A Policia Militar prendeu a autora do disparo na residência dela, horas depois. A Polícia Civil fez perícia no local e deve ouvir vizinhos e testemunhas nos próximos dias.