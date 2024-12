Policial aposentado é suspeito de ameaçar funcionários de bar com arma de fogo

O dono de um bar na QNN 38 de Ceilândia, no Distrito Federal, denunciou um policial militar da reserva, após o homem ameaçar ele e funcionários com uma arma de fogo, na madrugada do último domingo (1º). Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento da confusão, quando o cliente acusou os trabalhadores de sumirem com as chaves do carro dele.



Segundo testemunhas, o acusado havia chegado no estabelecimento acompanhado de duas pessoas e passou cerca de 40 minutos no local. No momento que decidiu ir embora, ele percebeu a falta das chaves e, alterado, começou com as acusações. Em determinado momento, um dos funcionários foi até o banheiro e encontrou as chaves. Depois disso, o homem deu um tapa na mão de uma funcionária, derrubou o celular dela e ameaçou matar os trabalhadores. Segundo a Polícia Militar, os vídeos foram encaminhados à corregedoria e um processo será aberto para investigar o caso.