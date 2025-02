Policial militar relata como salvou bebê engasgado com tampa plástica no DF

Um policial militar salvou um bebê engasgado com uma tampa plástica em um condomínio de Águas Claras. O policial chegou ao local após o desespero dos pais e realizou manobras para desobstruir as vias aéreas do bebê de seis meses. No entanto, o objeto só foi removido após uma segunda tentativa, quando o pai da criança conseguiu retirar o plástico da boca da criança. Uma enfermeira também auxiliou no atendimento, avaliando a respiração do bebê. O policial deu orientações sobre como agir em situações semelhantes, recomendando a posição do bebê a 45 graus e golpes nas costas até a expulsão do objeto.



