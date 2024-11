Preso por morte da companheira em Samambaia havia sido condenado por homicídio

Suspeito de matar a companheira a facadas, na frente dos filhos dela, em Samambaia, Daniel Silva Vitor, 43 anos, tinha vasta ficha criminal. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, ele havia sido condenado por homicídio – tentado e consumado – e tráfico de drogas, antes de tirar a vida de Maria Mayanara Lopes Ribeiro, 21. Ela é a 21ª vítima de feminicídio no DF, neste ano.



“O paradeiro dele seria em casa de parentes, amigos, com foco em Sobradinho, onde foi a última residência dele”, conta o delegado que preside o inquérito, Luiz Alexandre Gratão. O suspeito se entregou à PCDF nesta terça (19), na 35ª DP. Até o momento do crime, ele cumpria prisão domiciliar. “Vamos tentar chegar ao motivo com a oitiva dele”, acrescenta.



A polícia também traçou o perfil de Daniel, com base em relatos de vizinhos: um homem agressivo e que tentava intimidar outros moradores. Se condenado, pode ter de cumprir pena superior a 30 anos de reclusão.