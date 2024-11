Professora é morta pelo ex-companheiro em Águas Lindas de Goiás, Entorno do DF

Uma professora de 30 anos foi morta pelo ex-companheiro, em Águas Lindas de Goiás (GO), no Entorno do Distrito Federal. Aniely estaria separada do homem há nove meses e teria regressado à casa onde morava com ele para buscar alguns móveis. Naquele momento, houve uma discussão, até que o ex a teria asfixiado, na noite da última terça (19).



A Polícia Civil goiana instaurou inquérito, colheu depoimento do homem – que confessou o suposto feminicídio na presença de um advogado – e o liberou. A reportagem da RECORD Brasília apurou que o ex-companheiro de Aniely mantinha boa relação com a vizinhança nunca havia demonstrado temperamento agressivo.