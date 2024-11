Professora vítima de feminicídio no DF é homenageada por escola e alunos

A professora Denise Rodrigues, de 30 anos, morta pelo ex-namorado Adriel Munis Teixeira, de 29 anos, foi homenageada por alunos e pela escola em que trabalhava, nesta terça-feira (12). Ela será enterrada em sua cidade natal, em Teixeira, no Estado da Paraíba. O crime, registrado como o 19º feminicídio ocorrido este ano no Distrito Federal, aconteceu em Vicente Pires, na manhã dessa segunda-feira (11), dentro do apartamento da vítima. Segundo as investigações, Adriel teria matado Denise por não aceitar o fim do relacionamento.



O autor, que trabalhava como garçom e morava com a avó na região, estava em uma relação com Denise há aproximadamente três meses. Após o término, para que ela reatasse o namoro, ele teria feito ameaças de que divulgaria vídeos e fotos íntimas dela em um grupo de amigos. Câmeras de segurança registraram ele minutos antes do crime, quando adentrou o prédio pelo portão da garagem e acessou a janela do apartamento da mulher. Após o crime, o homem se suicidou.