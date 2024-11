Suspeita de aplicar golpe ‘Boa Noite, Cinderela’ tem prisão preventiva decretada

A suspeita de aplicar o golpe “Boa Noite, Cinderela” em homens do Distrito Federal e do Entorno, Jessica Saranna Souza, de 31 anos, teve a prisão preventiva decretada. Ela foi detida em flagrante na última quinta-feira (7), em Planaltina (DF).



No golpe, a mulher marcava encontros por meio de aplicativos de relacionamento, com homens de mais de 50 anos, que tinham maior poder aquisitivo. Eles iam para um motel e, lá, Jessica dopava as vítimas. Ela esperava eles dormirem, para subtrair itens de valor e cartões de crédito. Ao todo, a Polícia Civil do Distrito Federal já registrou 11 ocorrências contra a mulher. O caso é investigado pela 10ª Delegacia de Polícia do Lago Sul, área nobre de Brasília.