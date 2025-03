Tragédia na BR-070: colisão entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta

Um grave acidente entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa morta na BR-070, no início da noite desta terça-feira (25). O motorista do carro morreu no local, enquanto o passageiro está hospitalizado no Hospital de Base de Brasília. Segundo informações da polícia, a batida aconteceu quando o carro tentou atravessar a pista.



