Tribunal do Júri condena dois dos três acusados de matar Ana Carolina em motel do DF

O Tribunal do Júri do Distrito Federal condenou, nesta terça-feira (29), dois dos três envolvidos no feminicídio de Ana Carolina Lima Araújo. O crime aconteceu em 31 de outubro de 2021, em uma suíte de um motel em Taguatinga Sul (DF). Ruan Rodrigues de Souza, namorado da vítima, teria feito uma emboscada para matá-la com a ajuda de outros dois homens. Os três seriam integrantes de uma facção criminosa. Ana Carolina foi agredida, torturada e levou um tiro na cabeça.



Pedro Henrique Sampaio foi condenado a 19 anos de reclusão pela execução do crime, ele é apontado como o autor do disparo que matou a jovem. José de Alencar Fernandes Filho recebeu uma pena de 27 anos por participação no assassinato. Ambos estão presos e não poderão recorrer em liberdade. Já Ruan, apontado como mandante, também permanece detido e seu julgamento deve acontecer em fevereiro de 2025.