Um ano após o crime, fisiculturista será julgado por matar companheira em Goiás

Um ano após o crime, foi marcado para 26 de junho o julgamento de Igor Porto Galvão, acusado de matar a companheira Marcela Luise em Aparecida de Goiânia, Goiás, no dia 10 de maio de 2024. À época, a vítima chegou a ser socorrida e chegou ao hospital com costelas quebradas e traumatismo craniano, mas faleceu dez dias depois.



Cida Freitas, mãe de Marcela, expressou sua esperança de que a justiça seja feita, afirmando: "o que eu clamo agora é que ele realmente consiga receber a pena máxima pelo ocorrido”. Igor está preso desde 17 de maio de 2024 e já tinha histórico de violência doméstica, com agressões anteriores a Marcela quando o casal vivia em Brasília .



