Violência doméstica contra mulher: a cada duas horas um agressor é preso no DF

A violência doméstica é uma realidade que ainda afeta diversas mulheres no Distrito Federal. Dados mostram que, a cada duas horas, um agressor é preso pelo crime na capital do país. Entre janeiro e setembro deste ano, 3.225 pessoas foram detidas. Geralmente, os crimes ocorrem durante a noite e aos fins de semana, e as principais vítimas são mulheres jovens, com idades a partir dos 18 anos. O levantamento é da SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do DF).



Para muitas vítimas, o sofrimento acontece dentro da própria residência. A telefonista Francisca Rodrigues é vítima de seu ex-companheiro. Ela sofreu agressões durante dois anos. A mulher conta que vivia em cárcere privado e só podia sair de casa na companhia do homem. Além disso, as roupas que vestia deveriam ser aprovadas previamente por ele. Após pedir ajuda, ela conseguiu sair do ciclo de violência. “A noite era um terror para mim. Eu passava pelo abuso psicológico, físico e sexual e tinha que ficar calada”, lamenta.



Entre o período de janeiro a setembro dos anos de 2023 e 2024, 65,4% dos casos foram concentrados em dez principais regiões administrativas. Ceilândia está em primeiro lugar, com 2.025 casos até setembro deste ano. Seguido de Samambaia e Planaltina, com 1.218 e 1.205 ocorrências, respectivamente. Em 10ª posição está a região central de Brasília.



Para amenizar esse tipo de situação no DF, a Secretaria da Mulher criou ações de acolhimento e proteção para ajudar essas mulheres. Também trabalha em ações de conscientização sobre o fim da violência contra a mulher. Denunciar casos de violência é um dever do cidadão e salva vidas. A denúncia pode ser feita de forma anônima pelo Ligue 180.