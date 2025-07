CNU 2025: inscrições começam no dia 2 de julho; veja tabela de cargos O CNU terá 3.642 vagas distribuídas em 32 órgãos públicos Brasília|Da Agência Brasil 30/06/2025 - 20h50 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h50 ) twitter

O Ministério da Gestão e da Invoção em Serviços Públicos informou, nesta segunda-feira (30), que as inscrições para a segunda edição do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) começam na quarta-feira (2) e seguem até o dia 20. A taxa de inscrição única, de R$ 70, deverá ser paga até 21 de julho.

O CNU terá 3.642 vagas distribuídas em 32 órgãos públicos. Desse total, 2.480 são vagas imediatas e 1.172 para provimento a curto prazo.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro, das 13h às 18h, em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal. O objetivo é garantir a acessibilidade e reduzir custos para os candidatos.

Para os habilitados, será aplicada uma prova discursiva no dia 7 de dezembro. A primeira lista de classificados deve ser divulgada no dia 30 de janeiro de 2026.

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos, que organizam os cargos por áreas de atuação semelhantes. O modelo – já adotado na edição anterior do concurso – permite que os candidatos concorram a diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com uma única inscrição.

No momento em que fizer sua inscrição, o participante poderá definir sua lista de preferência, de acordo com interesses profissionais, formação acadêmica e experiência.

Cotas

Entre as novidades anunciadas pelo governo, estão as destinações de cotas. As vagas estão assim divididas: 65% para ampla concorrência, 25% para pessoas negras, 3% para indígenas e 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência.

Outra novidade é que haverá equiparação entre gêneros quando houver chamada para a segunda fase. Como para a nova etapa, são convocados nove vezes o número de vagas, em todas as circunstâncias, serão chamados para a prova seguinte o mesmo número de homens e de mulheres. A regra funciona tanto para ampla concorrência como para as vagas destinadas às cotas.

A ministra Esther Dweck exemplificou o seguinte: em um hipotético cargo com 20 vagas, seriam chamadas 117 pessoas para ampla concorrência. “Se forem 65 homens e 52 mulheres, serão convocadas 13 mulheres a mais para a prova discursiva”, afirmou. Ao final, são preenchidas as vagas dos mais bem colocados.

“Não se trata de uma reserva de vagas, mas de uma política afirmativa. Estamos bem seguros do ponto de vista jurídico”, garantiu a ministra.

Ela citou que, no último concurso, embora tenha havido mais mulheres entre os inscritos, elas foram minoria na segunda etapa.

Segurança

Em relação à segurança no concurso, os candidatos terão código de barra para identificação individual. Outra medida que será mantida é o registro de uma frase escrita de próprio punho pelo candidato no momento da prova.

Na próxima edição do concurso, farão parte também do processo de segurança do certame a Agência Brasileira de Inteligência e o Ministério de Justiça e de Segurança Pública. A Enap (Escola Nacional de Administração Pública) assumirá a responsabilidade pela execução e gestão do processo.

A ministra voltou a defender a necessidade do concurso em função do elevado número de aposentadorias previstas. Ela contou que, de 2010 a 2023, saíram do serviço público 246 mil pessoas.

Veja cronograma do CNU 2025

Inscrições: de 2 a 20/07/2025;

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 2 a 8/07/2025;

Prova objetiva: 05/10/25, das 13h às 18h;

Convocação para prova discursiva: 12/11/25;

Convocação - confirmação de cotas e PcD: 12/11/25;

Envio de títulos: 13 a 19/11/25;

Procedimentos de confirmação de cotas: 8/12 a 17/12/25;

Prova discursiva para habilitados na 1ª fase: 7/12/25;

Previsão de divulgação da primeira lista de classificação: 30/01/2026;

