Defesa Civil reconhece situação de emergência em 31 cidades afetadas por desastres Cidades estão localizadas nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 03/12/2024 - 07h10 (Atualizado em 03/12/2024 - 07h11 )

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - Arquivo

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu nesta terça-feira (3) a situação de emergência em 31 municípios brasileiros que enfrentam desastres naturais. O reconhecimento foi oficializado com a publicação no Diário Oficial da União.

As cidades estão localizadas nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Entre os motivos para a decretação de emergência estão estiagem, seca e chuvas intensas.

O reconhecimento da situação de emergência permite que os municípios tenham acesso a recursos federais para ações de resposta aos desastres, como a recuperação de infraestruturas danificadas e o atendimento às populações afetadas.

Veja a lista das cidades e os motivos para a situação de emergência:

Bahia (BA)

Gandu – Chuvas intensas

Ibiassucê – Estiagem

Juazeiro – Estiagem

Uauá – Estiagem

Ceará (CE)

Jaguaretama – Seca

Parambu – Estiagem

Tauá – Estiagem

Maranhão (MA)

Santa Helena – Estiagem

Paraíba (PB)

Bananeiras – Estiagem

Cabaceiras – Estiagem

Cacimba de Areia – Estiagem

Livramento – Estiagem

Manaíra – Estiagem

Matinhas – Estiagem

Passagem – Estiagem

Patos – Estiagem

Poço Dantas – Estiagem

Poço de José de Moura – Estiagem

Princesa Isabel – Estiagem

Puxinanã – Estiagem

Tacima – Estiagem

Taperoá – Estiagem

Tenório – Estiagem

Pernambuco (PE)

Orobó – Estiagem

Verdejante – Estiagem

Rio Grande do Norte (RN)

Afonso Bezerra – Estiagem

Fernando Pedroza – Estiagem

São José do Campestre – Seca

Upanema – Seca

Sergipe (SE)

Nossa Senhora da Glória – Estiagem

Porto da Folha – Seca