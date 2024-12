Nove pessoas morrem e dez são baleadas durante ataques em diferentes cidades do RJ

O fim de semana foi marcado por violência no Rio de Janeiro. Nove pessoas morreram e 10 foram baleadas durante ataques de criminosos em diferentes cidades do estado. Quatro homens morreram após serem atingidos por disparos feitos por criminosos que estavam em um carro. Horas antes, as vítimas festejavam a vitória do Botafogo, na final da Libertadores.