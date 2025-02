120 cães resgatados estão disponíveis para adoção na Zoonoses

Em janeiro, 120 cães foram resgatados pela equipe de zoonoses do Distrito Federal na casa de uma acumuladora. Os animais estavam desnutridos e receberam cuidados veterinários. Atualmente, estão disponíveis para adoção através do Instagram do grupo Amigos da Zoonoses, onde interessados podem preencher um formulário e participar de uma entrevista para finalizar a adoção. Além disso, é possível oferecer um lar temporário ou fazer doações de ração e outros itens relacionados.