14ª edição do ‘Bora de Bike’ acontece em 8 de dezembro no Parque da Cidade

No próximo mês, Brasília recebe mais uma edição do Bora de Bike e deve reunir diversos brasilienses para um dia de lazer. No dia 8 de dezembro, o passeio ciclístico acontece no Parque da Cidade, além de sorteios de prêmios, música e outras atividades de lazer. O percurso das bikes tem aproximadamente 10km de distância, e a concentração está marcada para 7h, no estacionamento 1.