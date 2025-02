14º Encontro de Líderes reúne Conselho Federal de Engenharia e Ministério do Planejamento

O 14º Encontro de Líderes em Brasília reuniu o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o Ministério do Planejamento e a empresa de tecnologia automotiva BYD para discutir o futuro da engenharia no desenvolvimento do Brasil. Durante o evento, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, destacou a necessidade de colaboração para agilizar projetos governamentais e reduzir burocracia. Também foram abordadas a inovação tecnológica, a preservação ambiental e a valorização dos profissionais.