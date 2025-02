48 motoristas são flagrados dirigindo alcoolizados no Distrito Federal

Durante o fim de semana, o Detran (Departamento de Trânsito) realizou operações que abordaram 374 condutores no Distrito Federal. Foram aplicados 322 testes de bafômetro, levando à autuação de 48 motoristas por consumo de álcool. Além disso, 21 condutores estavam sem habilitação, e 14 com a CNH vencida há mais de 30 dias. As operações aconteceram em Ceilândia, Plano Piloto, Santa Maria, Taguatinga e Vila Planalto. No total, 41 veículos foram apreendidos.