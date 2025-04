65 anos de Brasília: a cidade planejada que virou lar, cultura e história de um país

Brasília , inaugurada há 65 anos, foi idealizada para impulsionar o desenvolvimento do Brasil. Sob a liderança de Juscelino Kubitschek e os projetos de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, a cidade foi construída com a dedicação de milhares de trabalhadores, conhecidos como candangos. A cidade se tornou um dos três maiores centros urbanos do país e foi tombada mundialmente.



José Carlos, de 84 anos, um nordestino que chegou à cidade em busca de oportunidades, lembra o início de Brasília como um local em construção, com prédios em madeira e vias não asfaltadas. Ele recorda encontros casuais com Kubitschek, refletindo a proximidade entre os pioneiros da cidade. Antônio Bispo, o primeiro sanfoneiro da capital, também veio do Nordeste e encontrou em Brasília a inspiração para suas músicas, tornando-se parte do cenário cultural local.



Recentemente, foi redescoberto o Marco Zero de Brasília, estabelecido em 1957, que simboliza o nascimento da cidade. A cidade hoje abriga cerca de 2,8 milhões de habitantes, muito além dos 140 mil previstos. A cidade continua a evoluir, mantendo a harmonia entre suas diversas comunidades e sendo um marco de inovação arquitetônica e urbanística.



