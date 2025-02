“A população do DF tem o apoio da OAB”, diz Poli durante cerimônia de posse

A nova gestão da OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil), liderada por Paulo Maurício Siqueira e Roberta Queiroz, foi empossada no Centro de Convenções Ulisses Guimarães para o período de 2025 a 2027. O evento contou com autoridades dos Três Poderes reafirmando compromissos cruciais para a advocacia, incluindo a defesa das prerrogativas dos advogados e maior comunicação com órgãos públicos.



Siqueira destacou a importância da independência e apoio à população em temas como saúde e educação. Queiroz enfatizou a continuidade do trabalho voltado para inclusão e acessibilidade. Lenda Tariana também assumiu a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados do DF, fortalecendo a representação da advocacia na capital.