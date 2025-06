Abandono dos parques infantis em Samambaia (DF): comunidade pede por melhorias

A comunidade de Samambaia (DF) enfrenta dificuldades com a falta de manutenção dos parquinhos locais, problema que afeta sete áreas da região. Equipamentos quebrados transformaram espaços de lazer em locais inseguros e propensos ao tráfico de drogas.



Augusto, morador da região, expressa frustração: "Até sinto vontade de me exercitar, mas fica difícil daquele jeito." A administração de Samambaia ainda não respondeu sobre a reforma, enquanto a população aguarda ações que garantam espaços seguros para crianças e atividades comunitárias.



