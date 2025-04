Abertas inscrições para centros olímpicos e paralímpicos do DF até 20 de junho

O processo de pré-inscrição para os centros olímpicos e paralímpicos está aberto até 20 de junho, visando proporcionar maior acesso à prática esportiva. Pessoas com deficiência, estudantes da rede pública e famílias de baixa renda têm prioridade.



As inscrições podem ser feitas eletronicamente ou presencialmente, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h, nos centros olímpicos. A seleção se baseia em critérios específicos e ordem de inscrição. Os centros são reconhecidos por sua excelência, oferecendo até duas modalidades esportivas por candidato.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!