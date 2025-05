Abertas mil vagas para castração gratuita de cães e gatos em Sobradinho (DF)

No próximo domingo (1º), o programa Castra DF abrirá inscrições em Sobradinho, oferecendo mil vagas para a castração gratuita de cães e gatos. As inscrições, que seguem a ordem de chegada, terão início às 7h45 no ginásio coberto da quadra 2.



Cada tutor pode inscrever até dois animais com mais de seis meses e dois quilos. Os procedimentos cirúrgicos estão programados para ocorrer entre 16 de junho e 11 de julho nas unidades móveis localizadas no estacionamento da administração regional de Sobradinho II.



Além das cirurgias, o programa realiza exames de saúde nos animais e oferece capacitação profissional gratuita em áreas como banho e tosa, adestramento e assistência veterinária. O resultado do cadastro pode ser verificado no site até 10 de junho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!