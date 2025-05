Abertura dos Jogos Escolares do Distrito Federal acontece nesta quinta-feira (22)

A abertura dos Jogos Escolares do Distrito Federal ocorre nesta quinta-feira (22), no ginásio da Escola Parque Anísio Teixeira. O evento contará com a presença de autoridades, professores e estudantes. Participam alunos entre 11 e 17 anos das escolas públicas e particulares.



As competições incluem quatro modalidades coletivas: basquete, handball, futsal e vôlei; além de dezoito modalidades individuais. A competição será dividida em fases regional e distrital. "O esporte foi bom pra mim, por conta que eu não fazia nada. Minha mãe me incentivou a treinar, o que melhorou minha saúde", disse um dos estudantes presentes.



