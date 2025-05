Abrigo temporário na Asa Sul (DF) receberá moradores de rua durante onda de frio

A partir desta quinta-feira (22), será instalado um abrigo provisório na quadra 917 da Asa Sul (DF) para proteger pessoas em situação de rua devido às baixas temperaturas. O local funcionará a partir das 19h e terá capacidade para 110 pessoas. Os abrigados poderão tomar banho quente, receber agasalhos e alimentação. As portas fecharão às 22h e abrirão novamente às 6h do dia seguinte.



