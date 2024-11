Academia fecha as portas e deixa funcionários e alunos com prejuízo no DF

Uma academia de natação em Taguatinga Norte fechou as portas, repentinamente, e deixou alunos e funcionários com prejuízos. Eles alegam que a empresa paralisou as atividades devido à falta de funcionários, luz e higiene, mas manteve a cobrança de mensalidades.



Além disso, essas pessoas enfrentam dificuldade em impedir o débito automático em conta bancária e em rescindir os contratos. Já os trabalhadores não têm recebido salário e estão impossibilitados de sacar FGTS e se habilitar para receber o seguro-desemprego.



Os administradores da academia informaram a as atividades voltarão à normalidade.