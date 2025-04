Um carro capotou na DF-251, na região de São Sebastião (DF). O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a motorista de 52 anos com ferimentos. A Polícia Rodoviária também esteve no local. As causas do capotamento ainda não foram determinadas.



