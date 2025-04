Atleta de Brasília de calistenia é número 1 do ranking e vai para Bulgária representar o Brasil

Ane Ribeiro, moradora de Vicente Pires (DF), é a número um no ranking brasileiro de calistenia. Ela se prepara para representar o Brasil no mundial da categoria na Bulgária. Com uma década de dedicação ao esporte, Ane enfrenta o desafio sem patrocínio formal, contando apenas com a venda de camisetas para financiar sua participação. Ela realiza treinos intensivos em um centro especializado em Brasília, enquanto equilibra trabalho, cuidados com a família e treinos diários.



