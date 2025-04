Museu de Arte e Brasília recebe exposição de Toninho Euzébio e lançamento de calendário

Para celebrar os 65 anos de Brasília, o Museu de Arte da Capital Federal apresenta a exposição do artista Toninho Euzébio e o lançamento de um calendário com suas ilustrações. Desde 2016, uma gráfica local publica as intervenções artísticas, utilizando computação gráfica.



Toninho Euzébio explora a relação com Brasília em suas obras, mesclando arquitetura e fauna locais, uma marca registrada que ganha destaque na programação artísticas de aniversário da cidade.



