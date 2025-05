Ação da Polícia Militar combate uso de drogas e pichações no Cruzeiro (DF)

A Polícia Militar do Distrito Federal realizou uma ação após denúncias sobre movimentações suspeitas nas praças do Cruzeiro (DF). Durante a abordagem a dois veículos interceptados no Eixo Monumental, foram encontrados haxixe, maconha, sprays para pichação e sementes para cultivo. Duas pessoas foram conduzidas à terceira Delegacia de Polícia onde o material apreendido permanece sob custódia judicial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!