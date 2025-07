Aceiro com fogo na APA Gama Cabeça de Veado previne incêndios florestais

Com o objetivo de proteger o Cerrado contra o risco de incêndios florestais, será realizado um aceiro com uso do fogo na Área de Proteção Ambiental (APA) Gama Cabeça de Veado, entre segunda-feira (10) e quarta-feira (12), das 8h às 17h.



A ação ocorrerá na faixa de domínio da DF-001, nas proximidades do balão de acesso ao Tororó, em um trecho de 30 km. O trabalho terá início no portão 2 da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília e seguirá até a linha férrea.



