Acesso à rotatória do Parque da Cidade pelo SIG será interditado para obras

O acesso a rotatória do Parque da Cidade pelo SIG (Setor de Indústrias Gráfica) será interditado nesta terça (21) para obras. A reforma visa a construção de fundações para passarelas subterrâneas, com previsão de duração de três meses. Durante o período, o acesso ao setor de indústrias gráficas será modificado, e motoristas deverão usar a alça do viaduto do sudoeste.