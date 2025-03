Achados e perdidos: saiba como recuperar itens perdidos durante o Carnaval

Durante o Carnaval, é comum perder objetos pessoais, como documentos e celulares. Para recuperar os itens extraviados, registre um boletim de ocorrência e solicite uma segunda via dos documentos perdidos. Alerta-se também para possíveis fraudes com a identidade. Se encontrar um documento, entregue-o na delegacia ou a um responsável. A segurança foi reforçada durante o evento para ajudar na recuperação de objetos perdidos.



