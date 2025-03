Acidente de moto deixa piloto gravemente ferido no Jardim Botânico

Uma pessoa ficou gravemente ferida em um acidente de moto no Jardim Botânico. O piloto foi encontrado pelos bombeiros com ferimentos graves, incluindo traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. Ele estava desacordado ao ser levado para o Hospital de Base, onde seu estado é considerado instável. Com previsão de chuva, aumenta a atenção necessária no trânsito para evitar acidentes semelhantes.



