Acidente de motocicleta deixa duas pessoas gravemente feridas no Riacho Fundo (DF)

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta ocorreu no Riacho Fundo (DF) e deixou duas pessoas gravemente feridas. Uma delas apresentava fratura exposta na perna e a outra tinha um sangramento na cabeça e estava desacordada durante o atendimento.



Ambas foram levadas para o Hospital de Base. O piloto da motocicleta não sofreu ferimentos, mas estava com a carteira de habilitação vencida desde outubro de 2023. O Corpo de Bombeiros não informou a dinâmica do acidente.



