Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos em Ceilândia

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira (12) em Ceilândia. Uma ambulância colidiu com outro veículo na Avenida Hélio Prates e um idoso de 80 anos e sua esposa estavam sendo transferidos para o hospital após atendimento na UPA. Segundo testemunhas, o motorista da ambulância furou um cruzamento e tombou o veículo.



Os enfermeiros e o motorista foram levados ao hospital, mas seu estado de Saúde não foi informado. O idoso apresentava um corte na cabeça e a esposa suspeita de fratura nas costelas. O motorista do carro não se feriu e foi informado que o motorista da ambulância estava com a CNH vencida desde janeiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!