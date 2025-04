Acidente entre moto, carro e ônibus na BR-070 deixa uma pessoa morta

Um acidente de trânsito ocorreu na BR-070 envolvendo uma moto, um carro e um ônibus. O incidente resultou na morte do piloto da motocicleta, um homem de 23 anos. O passageiro da moto sofreu ferimentos e fratura no braço e foi levado ao hospital de Ceilândia. A pista foi interditada, causando congestionamento significativo na via.



