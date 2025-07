Acidente entre motos deixa dois feridos na EPIA Sul, no sentido Gama (DF)

Um acidente envolvendo duas motos ocorreu na EPIA Sul, próximo ao Gama (DF). Por volta das 22h30, duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Um motociclista de 22 anos foi transportado ao Hospital do Gama com suspeita de fratura na clavícula e diversos machucados. O outro condutor, de 44 anos, foi levado pelo SAMU ao Hospital Regional de Santa Maria com uma luxação no tornozelo esquerdo. Parte da via foi interditada para o atendimento.



