Acidente grave com caminhão causa congestionamento na Estrutural (DF)

Um acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (13) na pista reversiva da Estrutural (DF). Um caminhão perdeu o controle e colidiu com outro veículo e um pilar de passarela. O incidente resultou em congestionamento significativo nas vias próximas.



O motociclista envolvido foi levado ao hospital com ferimentos leves. A Polícia Civil realiza a perícia no local enquanto o tráfego permanece restrito. Engenheiros do DER avaliam os danos à passarela danificada.



