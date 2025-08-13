Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

Acidente grave com caminhão causa congestionamento na Estrutural (DF)

Caminhão perdeu o controle e colidiu com outro veículo e um pilar de passarela; motociclista foi levado ao hospital

DF no Ar|Do R7

Um acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (13) na pista reversiva da Estrutural (DF). Um caminhão perdeu o controle e colidiu com outro veículo e um pilar de passarela. O incidente resultou em congestionamento significativo nas vias próximas.

O motociclista envolvido foi levado ao hospital com ferimentos leves. A Polícia Civil realiza a perícia no local enquanto o tráfego permanece restrito. Engenheiros do DER avaliam os danos à passarela danificada.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Brasília
  • Motociclista
  • PlayPlus
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • Tráfego

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.