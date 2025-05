Acidente grave deixa uma pessoa morta e carreta em chamas na Fercal (DF)

Na descida da Fercal, próximo a Sobradinho, um grave acidente entre um caminhão, duas motos e um carro resultou na morte de um motociclista, Flávio Soares, de 38 anos. O caminhão, transportando cimento, pegou fogo após perder a direção em uma descida íngreme.



Uma grávida de 34 anos, motorista do carro, foi levada inconsciente ao hospital com ferimentos nas pernas. O motorista do caminhão, de 26 anos, sofreu cortes na cabeça e foi hospitalizado. A via foi interditada, causando grandes congestionamentos. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!