Acidente grave entre moto, carro e cavalo deixa uma pessoa morta

Um acidente envolvendo uma motocicleta, um carro e um cavalo ocorreu nesse domingo (20), por volta das 18h30, no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, região do Paranoá (DF).



Um homem de 37 anos que estava no cavalo foi levado ao Hospital Regional do Paranoá em estado grave, com suspeita de fratura craniana e sangramento. Uma jovem de 19 anos, passageira da moto, foi transportada consciente ao hospital de base com suspeitas de fraturas no quadril e tornozelo. O passageiro do carro também foi encaminhado ao hospital, embora seu estado de saúde não tenha sido informado. Infelizmente, um homem de 50 anos que pilotava a moto morreu no local do acidente.



