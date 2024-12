Acidente grave na EPIA Sul causa interdição no sentido Valparaíso (GO)

Imagens ao vivo do motolink mostram um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (5) na EPIA Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um caminhão guincho foi fechado por um carro, resultando na queda de um veículo que estava sendo transportado. O motorista do carro foi levado ao Hospital de Base com ferimentos pelo corpo, enquanto o condutor do guincho saiu ileso. As faixas normais da pista foram interditadas para atendimento, e os motoristas foram desviados para a faixa do BRT.